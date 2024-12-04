Премия «Цифровая энергия» назвала лучшие цифровые проекты в электроэнергетическом комплексе

В рамках Международного форума «Электрические сети», который проходит в эти дни в Крокус-Экспо, состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Цифровая энергия». Соискатели наград – российские компании, создающие новые технологии или проекты, связанные с развитием электросетевого комплекса страны. В жюри конкурса вошли представители Минэнерго России, РЭА Минэнерго России, Энергетического центра «Сколково», Госдумы РФ, ТПП, РСПП, ведущих энергокомпаний и ассоциаций.

Дипломами I степени и золотыми медалями награждены:

1. В номинации «Лучшие цифровые технологические решения, способствующие повышению эффективности работы электросетевого комплекса страны»:

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» – проект «Комплексная система безопасности энергообъектов и автоматизация инженерных систем ПС 6-750 кВ на базе ПТК TOPAZ»;

АО «РАСУ» – проект «Комплектные распределительные устройства 6 (10) кВ серии «RASU-10».

2. В номинации «Лучшая профессиональная команда»:

ООО «ЗАПУСК ГРУПП» – за создание новых подходов в развитии доступа потребителей к энергии.

Дипломами II степени и серебряными медалями награждены:

1. В номинации «Лучшие цифровые технологические решения, способствующие повышению эффективности работы электросетевого комплекса страны»:

ООО МНПП «АНТРАКС» – проект «Реализация САВС в распредсети 10 кВ на базе Култаевского РЭС – филиала «Пермэнерго» ПАО «Россети Урал».

2. В номинации «Лучшие цифровые технологические решения»:

ООО «АЙ-ТОР» – проект «i-TOR-110S».

3. В номинации «Лучшие идеи цифровых решений, связанные с развитием цифровизации энергетики и имеющие потенциал для внедрения»:

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» – проект «Разработка систем измерения электрического тока энергообъектов с помощью оптических твердотельных магниточувствительных элементов (ПАК TOPAZ ИЭТ ОТМЭ)».

Дипломами III степени и бронзовыми медалями награждены:

1. В номинации «Лучшие реализованные проекты, которые позволят изменить технологические процессы в энергетике»:

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» – проект «Разработка перспективной схемы энергоснабжения нефтяного месторождения «Сладковско-Заречное» с применением CIM модели АСТУ TOPAZ».

2. В номинации «Лучшие реализованные проекты»:

ООО «СЕБА ИНЖИНИРИНГ» – проект «Инновационная автоматическая электротехническая лаборатория Альфа на шасси автомобиля».

3. В номинации «Лучшие цифровые технологические решения»:

ООО «ЭнергоКонсалт ИТ» – проект «Управление сетевым комплексом с адаптивной архитектурой».

Как отметил в своем приветствии к участникам премии председатель жюри, генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин: «Премия дает участникам возможность не только представить свои идеи отраслевому сообществу и показать инновационный подход к решению сложных задач, но и внести вклад в развитие российской электроэнергетики».

Дипломы и медали лауреатам премии вручили заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Алексей Конев и Ответственный секретарь Экспертного Совета Комитета по энергетики Государственной Думы РФ Марина Миронова.

Всероссийский конкурс «Цифровая энергия» проводится с 2017 года при поддержке Минэнерго России и Российского энергетического агентства Минэнерго России. Цель проекта – содействие реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса и поиску новых инновационных технологий, а также формированию отраслевой инновационной среды для стимулирования повышения инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса.

Прием заявок на участие в премии следующего года состоится уже в январе 2025 года.