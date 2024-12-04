В ОЭЗ «Санкт-Петербург» начали строительство завода по производству электроники

ООО "Пантес" начало строительство второй очереди завода по выпуску электроники на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ). Об этом сообщил ТАСС врио председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В этом году компанией начато строительство новой очереди производственных корпусов", - сказал он.

Объем инвестиций в строительство второй очереди составит 1,5 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Санкт-Петербург".

Планируется построить завод по разработке и производству электроники (материнские платы, контроллеры управления приводами, контроллеры АСУ ТП, модули системы интернета вещей). Предприятие будет производить готовые электронные узлы и блоки по кооперации с другими предприятиями отечественной промышленности.

Инвестиции в строительство первой очереди завода составили 1 млрд рублей.

"Инвестиции в предприятие на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" оценивались в 700 млн рублей, в итоге компания инвестировала более 1 млрд рубле", - сообщил Ситов.

Первую очередь завода открыли в 2022 году. Предприятие занимается выпуском материнских плат, контроллеров управления приводами, контроллеров АСУ ТП, модулей системы интернета вещей.

Компания сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями Северо-Запада - "Силовыми машинами" и "Трансмашхолдингом".