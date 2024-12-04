Заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации прошло в «Москабельмет»

час назад
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Источник:
ГК Москабельмет
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28 ноября прошло заключительное в этом году заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России. Оно состоялось на площадке ГК «Москабельмет». Участники рынка и члены Ассоциации подвели итоги года и обсудили планы на 2025 год, в числе которых укрепление позиций алюминиевых технологий в энергетике.

Мероприятие, организованное при поддержке Минпромторга, Фонда развития промышленности, ПАО «Россети» и ОК «РУСАЛ», состоялось в парадной переговорной «Москабельмет» и собрало ведущих экспертов отрасли. Заседание сектора «Энергетика», который генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков возглавляет с 2020 года, прошло на территории Группы уже не в первый раз.

«Тенденция, которую нужно развивать»

Открыла заседание председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, которая наметила некоторые важные моменты, на что стоит обратить внимание: «По той новой продукции, которую мы выпускаем, мы с потребителями должны работать более активно».

Ирина Сергеевна также отметила, что кабельные предприятия, входящие в состав Алюминиевой Ассоциации, предлагают инновационную продукцию для всех отраслей промышленности. Кабели из сплавов 8ХХХ серии уже нашли применение в строительстве и доказали свои безопасность и качество, а также существенную экономию при реализации проектов, так как итоговая стоимость проектов снижается до 40% при сохранении безопасности и сопоставимого с аналогами качества продукции.

В своем приветственном слове Павел Валерьевич отметил преимущества алюминия, особенно такое его качество, как экономичность: 

«Мы все знаем, что алюминий — это прекрасный материал: высокотехнологичный, красивый и, самое главное, экономный. А в наше время экономия, я думаю, стоит на первом месте. И вот уже, как показала практика, огромное количество проектов с меди переходят на алюминиевый сплав. Поэтому давайте сегодня плодотворно поработаем, посмотрим точки роста для следующего года, потому что бюджет надо экономить».

Павел Моряков призвал всех участников рынка и членов Ассоциации приложить все возможные усилия для дальнейшего продвижения алюминия, сплавов на его основе и продукции с применением этих материалов:

«Для меня стала приятной новость о том, что Россия больше всех в мире потребляет алюминий. Это очень хорошая тенденция, и мы дальше должны ее продвигать, потому что за последнее время появилось очень много полезных вещей из алюминия. И это большой плюс, поэтому здесь идет постоянное движение. Мы с вами всегда должны искать моменты, где можем максимально поднять алюминий».

Темы обсуждений

В ходе заседания рассмотрели такие актуальные вопросы, как: меры поддержки и перспективы для кабельной промышленности, будущее сетевой инфраструктуры в России, защита внутреннего рынка, меры стимулирования спроса на кабельную продукции из алюминия и его сплавов на рынке РФ. Уделили внимание стандартам и техническому регулированию, а также перспективам гармонизации стандартов. Кроме того, были рассмотрены основные тренды на рынке алюминия в энергетике, актуальные вопросы возобновляемой энергетики, хранение энергии, развитие инфраструктуры для электромобилей, НИОКР.

С докладами на мероприятии выступили: начальник управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры департамент технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» Дмитрий Скрипальщиков; генеральный директор ООО «LexGuard» Роман Губенко; руководитель направления по стандартизации Алюминиевой Ассоциации Мария Смыкова и эксперт-аналитик ОК «РУСАЛ» Снежана Равлюк. Эксперт Ассоциации Рудык Михаил представил отчет по продвижению алюминиевых решений на рынке.

Мероприятия 2024 года

В уходящем году «Москабельмет» активно работал над продвижением алюминия и инновационных алюминиевых решений в разных областях, включая городское благоустройство, жилищное строительство, нефтегазовую отрасль. Вместе с партнерами компания организовала ряд значимых для отрасли мероприятий: в Санкт-Петербурге и в Москве провела мастер-классы, во Владивостоке — научно-практическую конференцию, а в Архангельске — конкурс профессионального мастерства «День электромонтера 2024». Также при участии «Москабельмет» на выставке «НЕФТЕГАЗ-2024» прошел тематический круглый стол Алюминиевой Ассоциации.

Альманах алюминиевых решений

Кабельная продукция «Москабельмет» с применением алюминия, а также алюминиевые решения других производителей представлены в большом онлайн-каталоге «Кабели и провода с применением инновационного алюминиевого сплава 8ХХХ серии», который доступен по ссылке.

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Группа компаний "Москабельмет" сформировалась в 2003 году и успешно развивается на базе производственных цехов ЗАО "Москабельмет". В 2020 году компания отметила 125-летие. Группа компаний "Москабельмет" – это производственно-торговый комплекс, объединяющий основные производства кабельно-проводниковой продукции.
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