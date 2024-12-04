На участке Дюртюли – Ачит в Башкортостане забетонированы все 10 пролетных строений моста через реку Белую

В Республике Башкортостан завершается строительство моста через реку Белую протяженностью 813 метров. Это самое крупное сооружение на будущей скоростной дороге Дюртюли – Ачит, которая войдет в состав продолжения М-12 «Восток» до Екатеринбурга. На сегодняшний день уже забетонированы все 10 пролетных строений моста.



Впереди завершающие работы: укладка асфальтобетона, устройство барьерного ограждения, электроосвещения и нанесение разметки.



Конструктив сооружения состоит из монолитного железобетона. Высота опор этого внеклассного моста в русловой части составляет порядка 27 метров, а береговых опор – около 20 метров. В самый пик строительства моста было задействовано более 700 человек и свыше 50 единиц техники.



В ходе строительства масштабного искусственного сооружения применялись самые современные технологии. Так, при возведении тел опор использовали технологию непрерывного бетонирования – метод скользящей опалубки, который значительно сокращает сроки строительства. Кроме того, на искусственном сооружении через реку Белая использовалась самоуплотняющаяся бетонная смесь. Благодаря повышенной пластичности и подвижности она равномерно занимает все пространство опалубки без образования пустот и пузырьков воздуха. Такой монолитный бетон впоследствии увеличивает срок службы сооружения.



Скоростная трасса Дюртюли-Ачит пройдет по территории трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.