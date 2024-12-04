«Россети Кубань» установили почти 350 птицезащитных устройств в юго-западном энергорайоне

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2024 года установили птицезащитные устройства (ПЗУ) на девяти воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в пригороде Анапы, Новороссийска, Геленджика и Крымском районе Краснодарского края. ПЗУ позволяют сохранить популяцию птиц и предотвратить возможные нештатные ситуации на энергообъектах.

На 104 опорах юго-западного энергорайона смонтировано 346 специальных устройств, что позволило значительно сократить количество перерывов электроснабжения из-за воздействия пернатых. Больше всего птицезащитных устройств установлено на высоковольтных воздушных ЛЭП в прибрежной зоне.

Установленное энергетиками оборудование соответствует ГОСТ и стандартам Группы «Россети». Специальные устройства, предназначенные для защиты птиц от поражения электрическим током, монтируются на траверсе высоковольтной линии электропередачи над изолятором. Конструкция ПЗУ имеет вид «веера», лучи которого выполнены с закруглениями на концах. Такой способ защиты ЛЭП не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах линий электропередачи.