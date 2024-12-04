Самый большой термальный бассейн Урала построят в Екатеринбурге на месте торгового центра "КомсоМолл", сообщает официальный портал города.

"Представители администрации Екатеринбурга, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, медицинских организаций собрались на площадке, где ранее располагался ТРЦ "КомсоМолл", а в скором времени появится термальный курорт "Баденленд". (…) На первом этаже расположатся самый большой термальный бассейн Урала площадью более 1,2 тыс. кв.м, банный комплекс, зона отдыха с морской водой", - говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса – примерно 90 тыс. кв.м. Помимо бассейна, там откроют пивоварню, пивные термы и ресторан. На втором этаже предусмотрены SPA, wellness-зона и грязелечебница, а на третьем – парк развлечений для детей и апартаменты.

Ранее в СМИ сообщалось, что термальный курорт планируют открыть во втором полугодии 2026 года.