Электрощит Самара и LS Electric: подписано Соглашение о сотрудничестве

Ведущий российский производитель электротехнического оборудования компания Электрощит Самара и LS Electric объявили о начале стратегического партнерства.

Соглашение, подписанное 4 декабря на Международном форуме «Электрические сети – 2024», подразумевает локализацию и дистрибуцию на российском рынке автоматических выключателей напряжением 0,4 – 0,69 кВ под брендом ВА-СЭЩ. Это позволит повысить доступность высококачественного оборудования для потребителей и внесет значительный вклад в импортозамещение.

Подписи в документе поставили генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов и глава представительства LS Electric в РФ Кан Сангу.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара: