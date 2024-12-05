Электрощит Самара и LS Electric: подписано Соглашение о сотрудничестве
Ведущий российский производитель электротехнического оборудования компания Электрощит Самара и LS Electric объявили о начале стратегического партнерства.
Соглашение, подписанное 4 декабря на Международном форуме «Электрические сети – 2024», подразумевает локализацию и дистрибуцию на российском рынке автоматических выключателей напряжением 0,4 – 0,69 кВ под брендом ВА-СЭЩ. Это позволит повысить доступность высококачественного оборудования для потребителей и внесет значительный вклад в импортозамещение.
Подписи в документе поставили генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов и глава представительства LS Electric в РФ Кан Сангу.
Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара:
«Сотрудничество с LS Electric позволит нам предложить потребителям высококачественное оборудование по конкурентоспособным ценам. Это партнерство не только расширит наш продуктовый портфель, но и внесет значительный вклад в импортозамещение в важной для страны отрасли. Мы уверены в успехе этого сотрудничества и нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с LS Electric».