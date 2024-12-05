Подписан Меморандум о взаимопонимании между Электрощит Самара и иракской компанией Аль-Халяб

Электрощит Самара, ведущий российский производитель электротехнического оборудования, и иракская компания Аль-Халяб, специализирующаяся на реализации проектов в нефтегазовой отрасли, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании. Документ определяет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российских технологий и решений.



Меморандум подписали генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Александрович Куприянов и генеральный директор компании Аль-Халяб Аль Мудафар Али Мохаммед Хусейн Хади.



В октябре представители крупной иракской компании Аль-Халяб посетили Электрощит Самара. Для гостей была проведена экскурсия по производственной площадке Красная Глинка, ознакомили с решениями завода и культурой производства, продемонстрировав соответствие изготавливаемого оборудования мировым стандартам и готовность работать с международными проектами.



На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества на рынке Ирака, содействия в продвижении оборудования и решений в проектах Республики, стратегия выхода на ключевых заказчиков страны в нефтегазовой отрасли.



Дмитрий Александрович Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара:

«Сотрудничество с «Аль-Халяб», одной из ведущих иракских нефтесервисных компаний, позволит нам предложить потребителям Ирака высококачественное оборудование по конкурентоспособным ценам. Мы уверены, что партнерство с Аль-Халяб будет долгосрочным и взаимовыгодным».

Меморандум закладывает основу для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов в Ираке.