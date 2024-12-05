RusCable Live - Государство и кабельный бизнес. Энергосистема на базе FORMAT PRO. Эфир 06.12.24

Мы не кабельщики — мы НДС-агенты, точнее мы налоговые агенты, получается, что мы агенты государства. Это мы для государства или государство для нас? Нам важно, что происходит на уровне государства, но важно ли государству, что происходит в отрасли. Тот факт, что у кабельщиков не так много проблем по сравнению, например, с радиоэлектронной отраслью, наверное, должен говорить о том, что лучше поддержать то, что стоит, чем поднимать то, что лежит. На неделе прошло заседание правления Ассоциации "Электрокабель", большой форум "Антиконтрафакт" и случилось много событий и релизов так или иначе, связанных с государственной повесткой. Поговорим об этом в прямом эфире RusCable Live.

Главные темы:

Антиконтрафакт и международный "Честный знак". Взгляд Дениса Мантурова на проблему фальсификата и наш доклад.

Рынок все-таки не вырос, а упал. Неутешительные итоги с собрания правления Ассоциации "Электрокабель".

FORMAT PRO. Вот, что на самом деле задумал IEK. Компания создает принципиально новый рынок.

ГК "Москабельмет" с "особым статусом". Особый шарм производства в проекте Москва24.

Что там на МФЭС. Это для кого мероприятие? Может быть энергетикам пора платить за участие?

Подарочки, конвертики, коробочки. Подготовка к новому году идет полным ходом.

Возвращение клуба маркетологов. Анонс RusCable Future Conference и онлайн-обсуждение маркетинговых проектов в отрасли

Инспекция по соцсетям:

Настроение в стиле Habsans

Мой цвет — синий. Про "рабочий контент"

Подробности с заседания секции "Энергетика" Алюминевой Ассоциации

Битва электриков и 100500 в теме!

Видео:

Новая серия шоу "ProЗавод" совместно с КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".

Партнер трансляции:

ЭКО КОМПАУНД ГРУПП - комфортные кабельные полимеры

Трансляция пройдет в 11:00 на платформе VISON.RUSCABLE.RU. Запись эфира будет доступна на всех платформах и в подкасте на Kabel.FM.