Современный жилой квартал на месте старых ветхих зданий появится в Преображенском районе

Завершены работы по освобождению земельного участка от обветшалых построек рядом с метро «Преображенская площадь». Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Контрольное ведомство продолжает работу с ветхими строениями для дальнейшего обновления городской инфраструктуры и создания комфортной среды в столице. Мероприятия по выявлению ветхих и аварийных строений проводятся во всех районах Москвы, в том числе на территории ВАО.

«Комплекс объектов на улице 1-я Бухвостова, владение 12/11 находился в неудовлетворительном состоянии. В сотрудничестве с собственником была утверждена дорожная карта по приведению территории в порядок, которая включала в себя комплекс мер по демонтажу устаревших и небезопасных строений. Теперь территория преобразится. На освобожденном участке площадью более 77 тысяч квадратных метров появится современный жилой квартал. Сейчас ведется активное строительство жилых домов. Работы идут полным ходом, завершается первый этап реализации проекта», — рассказал Иван Бобров.

Обновление квартала улучшит не только визуальный облик района Преображенский — сделает его стильным и эстетичным, но и позволит создать комфортные пространства для горожан. Параллельно со строительством нового жилого комплекса разрабатываются шаги по благоустройству прилегающих территорий — будут проведены работы по озеленению, установке освещения и созданию удобных прогулочных зон, детских и спортивных площадок.

«Мосгосстройнадзор контролирует строительство жилого комплекса на всех этапах. В рамках первой очереди уже возводится многосекционный дом на 735 квартир. На его территории предусмотрен внутренний благоустроенный двор площадью 1,5 гектара. А в декабре прошлого года Комитет выдал разрешение на строительство второй очереди — шести разноэтажных корпусов на 1291 квартиру, а также детского сада и школы», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Глава Госинспекции по недвижимости подчеркнул, что инспекция активно сотрудничает с горожанами. Если вы заметили обветшалое здание, можете присоединиться к проекту «Доброволец ГИН» — сообществу неравнодушных жителей города — и вместе продолжить работу по улучшению облика Москвы. Чтобы стать частью команды, отправляйте свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.