Тюменский нефтегазовый кластер реализовал 10 проектов с технологическим брокером

Порядка 10 проектов реализовал Тюменский нефтегазовый кластер с использованием механизма технологического брокера, который подразумевает более быстрое прохождение этапов от создания технологии до ее испытания и внедрения. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пленарной сессии "Управление консолидированным спросом: роль бизнеса и государства" на II Технологическом саммите TNF в Тюмени.

"С одной нефтегазовой компанией мы разработали подход, как быстро проходить этап испытаний новых технологий. Так называемый технологический брокер - это новая модель, когда нефтегазовая компания через наш нефтегазовый кластер выделяет средства на НИОКР, на опытный образец. При этом получает возможность своевременно провести его испытания. Для этих целей мы консолидировали в Тюменской области необходимые ресурсы, <…> за этот год мы уже порядка 10 таких проектов сделали", - сказал он.

Пантелеев отметил, что в Тюменской области меры поддержки разложили по девяти стадиям технологического развития, региональная поддержка включает меры на каждом этапе формирования продукта, которые помогают предприятию оперативно пройти тот или иной путь.

Механизм технологического брокера был представлен на Промышленно-энергетическом форуме TNF в 2024 году. Он дает возможность производителю получить от ВИНК оплачиваемый заказ на разработку и проведение испытаний с последующим тиражированием технологии.

II Технологический саммит TNF проходил 3-4 декабря в Тюмени. Среди треков деловой программы - строительство скважин; разработка, добыча и внутрискважинные работы; подготовка, транспортировка, инфраструктура; цифровизация в нефтегазе, в рамках саммита также пройдет День индустриального партнера "Нефтегазового кластера". В мероприятиях принимают участие более 400 руководителей компаний и экспертов отрасли.