В Алтайском крае в 2024 году до четырех полос расширили 23 км Чуйского тракта

В Барнауле на заседании Правительства Алтайского края с участием губернатора субъекта Виктора Томенко и начальника ФКУ Упрдор «Алтай» Андрея Сека подвели итоги дорожной деятельности в 2024 году.

Большой объем работ в этом году выполнили в Косихинском районе на одной из самых живописных дорог страны – Р-256 «Чуйский тракт». Специалисты завершили капитальный ремонт трех участков на маршруте с 234-го по 258-й км общей протяженностью 23 км, при этом шесть км ввели в эксплуатацию раньше установленных сроков.

Помимо устройства двух дополнительных полос, здесь восстановили транспортно-эксплуатационные характеристики эксплуатируемой дороги, отремонтировали 20 водопропускных труб, смонтировали 3,5 км новых линий электроосвещения и обустроили четыре остановочные площадки с автопавильонами.

«Увеличение пропускной способности трассы Р-256 «Чуйский тракт» – одна из ключевых целей проводимых мероприятий. Не менее важная задача – повышение уровня безопасности дорожного движения. Поэтому помимо расширения проезжей части, на всем протяжении мы установили осевое барьерное ограждение, исключающее выезд автомобилей на встречную полосу, а возле поселка Украинского и райцентра Косиха устроили разворотные петли», – подчеркнул Андрей Сек.

Важно отметить, что ФКУ Упрдор «Алтай» реализует целый комплекс мероприятий и в рамках обустройства подведомственной федеральной дорожной сети. Так, в 2024-2025 годах запланирован ввод в эксплуатацию 14,5 км линий электроосвещения на 17 пешеходных переходах и семи пересечениях. Причем на 3,8 км из них работы завершают в текущем году.

Специалисты установят восемь светофоров на пешеходных переходах, один из них появится на Чуйском тракте (на повороте к Логовому), оставшиеся – на автодороге А-321 в черте Барнаула (в микрорайонах Спутник и Авиатор) и в селе Новомихайловка. Шесть из них также будут введены в строй до конца года.