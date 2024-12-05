В Волгоградской области на ОЭЗ «Химпром» заходит третий резидент

Заявка ООО ПК «Волгоград полимер» на заключение соглашения о деятельности на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Химпром» рассмотрена и одобрена инвестиционной комиссией под председательством первого заместителя губернатора Волгоградской области Александра Дорждеева. Компания после согласования с Минэкономразвития России станет третьим резидентом ОЭЗ.

ПК «Волгоград полимер» планирует построить на площадке «Химпрома» современный завод по производству азотного минерального удобрения.

Как пояснил генеральный директор компании Бахтиёр Касимов, планируется, что предприятие сможет выпускать до 2 млн тонн гранулированного карбамида в год. Реализация проекта общей стоимостью 207 млрд рублей рассчитана на период с 2025 по 2032 год включительно. На заводе будет создано 558 рабочих мест. Ожидаемый объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в 2025-2044 гг. составит более 208 млрд рублей.

Инвестиционная комиссия проанализировала представленную заявку. Было отмечено, что паспорт и финансовая модель инвестпроекта соответствуют предъявляемым к резидентам ОЭЗ требованиям. В результате инициатива ООО ПК «Волгоград полимер» была одобрена на региональном уровне, теперь ее направят на рассмотрение в Минэкономразвития России.

Напомним, между Правительством РФ, Волгоградской областью и администрацией Волгограда заключено соглашение о создании особой экономической зоны «Химпром», ее управляющей компанией является ООО «Промтех». Первым резидентом ОЭЗ в июне 2024 года стало ООО «Волгберг» — соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Компания реализует на площадке «Химпрома» инвестпроект стоимостью 267 млн рублей по созданию производства подшипников.

В ноябре 2024 года зарегистрирован второй резидент — ООО «ЗТИ Волгоград» с инвестпроектом «Производство полиэтиленовой тары, применяемой для транспортировки и хранения химической, нефтеперерабатывающей и пищевой продукции». Планируемый объем вложений превысит 2 млрд рублей. Инвестор намерен ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.

Стоит отметить, что перспективы развития промышленного комплекса Волгоградской области рассмотрены на профильной стратегической сессии, которую провел губернатор Андрей Бочаров. На ближайшее десятилетие поставлена задача реализовать в регионе 40 ключевых индустриальных инвестпроектов общей стоимостью порядка 1 трлн рублей, которые дадут 13,5 тыс. новых рабочих мест.