«Россети Московский регион» заменили трансформаторы на более мощные для надежного электроснабжения потребителей Наро-Фоминского г.о.

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в целях повышения надежного электроснабжения дачников СНТ «Лесной» и СНТ «Сплав-2» Наро-Фоминского городского округа в существующей комплектной трансформаторной подстанции (КТП) № 284 заменили трансформатор 160 кВА на более мощный – 250 кВА.

Электроснабжение от данного КТП получают более 300 дачников, более половины которых проживают круглый год.

Помимо этого, в этом году в рамках обновления распределительных сетей специалисты заменили более 350 метров воздушной линии 10 кВ, что повысит качество электроснабжения еще ряда садовых товариществ, включая СНТ «Лесной» и «Сплав-2».

В этом году энергетики филиала «Западные электрические сети» на территории Наро-Фоминского городского округа в существующих КТП заменили 90 трансформаторов на более мощные. Трансформаторные подстанции – одно из важнейших звеньев системы электроснабжения. Благодаря им обеспечивается передача электроэнергии в жилые дома, на социально-значимые объекты, а также важным объектам инфраструктуры населенных пунктов.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей городского округа.