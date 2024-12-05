РусГидро завершило строительство Усть-Среднеканской ГЭС

Завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме в Магаданской области. Все сооружения станции возведены в проектных параметрах, завершены монтаж и испытания оборудования, а также наполнение водохранилища. Акт приемки энергообъекта в постоянную эксплуатацию подписан приемочной комиссией.

Усть-Среднеканская ГЭС мощностью 570 МВт расположена ниже по течению от Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Уникальный гидроэнергетический объект возведен в чрезвычайно сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты в месте расположения ГЭС достигает 300 метров, температура воздуха зимой снижается до минус 60 градусов.

Сооружения станции включают в себя земляную плотину длиной 2 100 м и высотой 65 м, три бетонные плотины общей длиной 325 м и высотой 74 м, здание ГЭС с четырьмя гидроагрегатами мощностью 142,5 МВт каждый. Турбины и генераторы Усть-Среднеканской ГЭС изготовлены российской компанией «Силовые машины».

В среднем в год Усть-Среднеканская ГЭС будет вырабатывать 2,55 млрд кВт·ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Строительство станции позволило значительно повысить надежность энергоснабжения в изолированной Магаданской энергосистеме, обеспечило электроэнергией новые производства, такие как крупнейший проект по золотодобыче в России – Наталкинский ГОК. Работая в составе каскада, Усть-Среднеканская ГЭС обеспечила судоходство на Колыме и сняла ограничения на режимы работы крупнейшей электростанции Магаданской области – Колымской ГЭС.

Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом «Ленгидропроект» в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, однако из-за недостаточного финансирования работы шли низкими темпами. В 2008 году после передачи станции РусГидро ее строительство было ускорено.

В 2011 году была перекрыта река Колыма. В 2013 году были введены в эксплуатацию первые два гидроагрегата с временными рабочими колесами, работающие на пониженном напоре, мощностью 84 МВт каждый. В 2019 году был пущен третий гидроагрегат мощностью 142,5 МВт. В 2021 году временные рабочие колеса первых гидроагрегатов были заменены на штатные, что позволило увеличить мощность станции еще на 117 МВт. В 2022 году, после пуска последнего гидроагрегата, Усть-Среднеканская ГЭС вышла на проектную мощность 570 МВт. Строительство электростанции вела подконтрольная компания РусГидро – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

В рамках реализации проекта станции РусГидро построило в поселке Сеймчан Среднеканского района Магаданской области новый корпус районной больницы и Дом народного творчества и досуга. С целью повышения рыбных запасов Колымы запланировано строительство рыбоводного завода.