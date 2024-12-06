Обмен опытом в области развития систем РЗА – важный вклад в обеспечение надежности энергосистемы: итоги состоявшегося в ОДУ Сибири совещания

4 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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В Кемерове завершилось совещание по вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА), организованное филиалом АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), с участием представителей филиалов АО «СО ЕЭС», генерирующих компаний, сетевых организаций Сибири.

В совещании приняли участие специалисты сибирских филиалов Системного оператора и более 20 субъектов электроэнергетики, в числе которых ПАО «Россети Сибирь», Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири, АО «ИЭСК», ПАО «РусГидро», ООО «ЭН+ ГИДРО», ООО «Байкальская энергетическая компания», АО «Красноярская ГЭС», АО «СГК», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ПАО «ТГК-14», ОАО «РЖД».

В течение двух дней представители энергетических компаний, работающих в Сибири, анализировали накопленный опыт в области внедрения и эксплуатации систем РЗА.

Актуальность и практическая польза живого общения между специалистами Системного оператора, являющегося «методическим центром» в области релейной защиты и автоматики, и теми, кто внедряет и обслуживает комплексы РЗА, была отмечена как организаторами, так и участниками.

«Решить стоящие перед нами актуальные задачи по обеспечению надежной работы систем РЗА возможно лишь при четком взаимодействии организаций, занимающихся идеологией использования устройств РЗА, и внедряющими их специалистами энергокомпаний. Сегодня перед отраслью стоят новые вызовы, связанные с киберугрозами, санкциями, внедрением искусственного интеллекта в релейную защиту. Все это выдвигает особые требования к поддержанию технологической безопасности энергообъектов, построению систем РЗА и обеспечению их надежности. Уверен в важности и необходимости прямого межличностного общения релейщиков, работающих в ОЭС Сибири», – отметил генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

Участники обсудили актуальные тенденции и передовой опыт в области развития систем РЗА, вопросы взаимодействия диспетчерских центров Системного оператора и владельцев объектов электроэнергетики. Отдельное внимание было уделено изменениям нормативной базы в области РЗА.

Как отметил заместитель главного диспетчера ОДУ Сибири Андрей Останин, появление новых устройств первичного регулирования, развитие ВИЭ-генерации, растущие объемы майнинга как нового типа потребителя – все это серьезно влияет в том числе на работу устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики и ставит новые задачи как перед диспетчерскими центрами, так и перед субъектами электроэнергетики.

Начальник службы РЗА ОДУ Сибири Евгений Лир во вступительном докладе обозначил основные направления и перспективы развития релейной защиты и автоматики в ЕЭС России. В том числе: развитие технологий дистанционного управления энергообъектами; автоматизация анализа работы устройств РЗА; автоматизация расчета и выбора параметров срабатывания устройств РЗА; интеграция разных информационных управляющих систем (ИУС), расчетных комплексов и баз данных; развитие силовой преобразовательной техники; новые технологии противоаварийного управления.

Ожидаемый эффект от реализации инноваций: минимизация управляющих воздействий, сокращение времени на выполнение переключений, повышение надежности и качества противоаварийного управления, высвобождение времени персонала за счет сокращения рутинных действий. При этом новые возможности требуют от специалистов в области РЗА новых компетенций, изучения новых методов работы, освоения ИТ-технологий.

«Значительная часть рассмотренных на совещании вопросов касается необходимости погружения специалистов РЗА в цифровые и телекоммуникационные технологии. Это нетипичная задача для релейщиков, и наработка этих навыков, наработка опыта общения, нахождения общего языка с коллегами из служб ИТ и телекоммуникаций – это одна из основных задач сегодняшнего дня.», – подчеркнул Евгений Лир.

Большой интерес слушателей вызвали выступления на тему практических результатов внедрения и использования систем РЗА. В частности, определение этапов ввода в работу новых микропроцессорных устройств РЗА при строительстве новых и комплексной реконструкции существующих объектов электроэнергетики; проблемы влияния тяговой нагрузки на функционирования устройств релейной защиты; опыт применения ДФЗ с использованием полукомплектов различных производителей; использование передачи команд противоаварийной автоматики между подстанциями посредством GOOSE-сообщений по технологической сети связи.

Делясь впечатлениями, участники совещания отметили значимость обмена опытом по таким темам, как расследование причин отказа устройств РЗА; управление цифровыми подстанциями; различные аспекты технического обслуживания систем РЗА; методы исключения неправильного срабатывания устройств РЗА и др.

«Специалисты увидели точки роста, определились с тем, какую нормативную документацию нужно более глубоко изучить. Это позволит им, приехав на свои рабочие места, использовать полученные знания и тот опыт, которым поделились их коллеги», – резюмировал начальник службы РЗА Евгений Лир, подводя итоги совещания.

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