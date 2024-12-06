Ростовские энергетики повысили качество электроснабжения села в Азовском районе

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» провели работы по повышению надежности и качества электроснабжения села Стефанидинодар в Азовском районе Ростовской области. В текущем году на расположенных в населённом пункте линиях электропередачи энергетики заменили 500 метров провода, отремонтировали три трансформаторных подстанции, где заменили рубильники на коммутационные аппараты для защиты оборудования от повреждений.

В декабре энергетики перетянули еще 100 метров провода на воздушных линиях электропередачи, заменили на самонесущий изолированный провод (более надежный, долговечный, экономичный в эксплуатации) порядка 100 метров изношенного провода от подстанции в пер. Победы. До конца года на этом энергообъекте специалисты компании установят новый трансформатор.

Чтобы снизить риски возникновения низовых пожаров, падения веток на провода и связанных с ними нарушений электроснабжения энергетики также провели обрезку древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи на территории села.