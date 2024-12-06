Системный оператор и «Белэнерго» утвердили план внедрения цифровой технологии контроля допустимых перетоков на межгосударственных транзитах 330 кВ

Системный оператор Единой энергетической системы и ГПО «Белэнерго» в Москве в ходе рабочего совещания обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

От Системного оператора в совещании приняли участие Первый заместитель Председателя Правления Сергей Павлушко, директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Михаил Говорун и директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции Системного оператора Денис Пилениекс, а также руководители технологического блока компании. Белорусскую делегацию, в которую вошли руководители технологических управлений, возглавил заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис Ковалев.

Участники совещания обсудили перспективы сооружения еще одного блока АЭС в Республике Беларусь и результаты проведенных по этой теме научно-исследовательских работ.

Еще одним важным вопросом повестки стал ход разработки документов, регламентирующих параллельную работу ОЭС Беларуси и ЕЭС России с учетом отделения энергосистем стран Балтии от энергообъединения ЕЭС/ОЭС. Участники рабочей встречи обратили внимание на положительную динамику в работе по подготовке проектов всех необходимых документов. Также отмечено, что согласованы документы, необходимые для проведения межсистемной противоаварийной тренировки по соответствующей теме с участием диспетчерского персонала АО «СО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго».

Отдельной темой совещания стало внедрение цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) на межгосударственных линиях электропередачи 330 кВ. Напомним, что целесообразность использования цифровой технологии СМЗУ для определения допустимых перетоков активной мощности в межгосударственных сечениях обсуждалась в сентябре 2024 года в ходе 45-го заседания Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК). По итогам прошедшего совещания принят разработанный Системным оператором План внедрения технологии СМЗУ на связях ЕЭС России и ОЭС Беларуси и определено, что цифровая система будет создаваться в АО «СО ЕЭС» с ретрансляцией результатов расчетов СМЗУ в ГПО «Белэнерго» для использования при управлении электроэнергетическим режимом.

Реализация комплекса совместных мероприятий намечена на 2025 год. Согласно документу на Системный оператор возложен ряд важных задач: создание расчетной модели СМЗУ; проведение автономных испытаний модуля оценивания состояния СМЗУ; настройка и автономные испытания технологического алгоритма системы; подготовка программы опытной эксплуатации и разработка отчета по ее итогам. В свою очередь коллеги из ГПО «Белэнерго» также выполнят необходимый для успешного внедрения СМЗУ объем работ. В частности, они обеспечат передачу дополнительной телеметрической информации в части ОЭС Беларуси для учета в расчетной модели СМЗУ, а также рассмотрение отчетов по итогам автономных и комплексных испытаний.

Параллельно с процессом внедрения СМЗУ планируется корректировка инструктивных документов, необходимых для обеспечения возможности использования цифровой технологии при управлении электроэнергетическим режимом. После проведения успешного тестирования запланирована опытная эксплуатация системы, в рамках которой в том числе будут отработаны совместные действия по ее использованию. Внедрение в промышленную эксплуатацию цифровой технологии СМЗУ на межгосударственных транзитах запланировано на конец декабря 2025 года.

В ходе рабочего совещания представители Системного оператора и ГПО «Белэнерго» также обсудили мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивой и надежной работы энергосистем при проведении ремонтной кампании в ОЭС Беларуси в 2025 году, в том числе в условиях длительной реконструкции подстанции 330 кВ Полоцк.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. В настоящее время СМЗУ внедрена в 39 диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» более чем в 400 сечениях.