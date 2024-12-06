Системный оператор обеспечил ввод в работу подстанции 110 кВ Озерная для электроснабжения курорта «Манжерок» в Республике Алтай

Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ) разработал и реализовал комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в эксплуатацию новой подстанции (ПС) 110 кВ Озерная в Республике Алтай.

Ввод в работу подстанции 110 кВ Озерная ПАО «Россети Сибирь» стал завершающим этапом реализации комплекса мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям всесезонного горнолыжного курорта «Манжерок».

Новая ПС 110 кВ Озерная с двумя трансформаторами по 16 МВА включена в транзит от воздушной линии (ВЛ) 110 кВ Сигнал – Манжерокская и ВЛ 110 кВ Чергинская – Манжерокская с отпайкой на ПС 110 кВ Эликманарская.

В рамках проекта, стартовавшего в 2023 году, проведены установка нового и реконструкция существующего первичного оборудования, оснащение энергообъекта современными устройствами релейной защиты и автоматики. Также реализованы мероприятия по организации сбора и передачи телеметрической информации на шести существующих объектах электроэнергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Сибири и ПАО «Россети Сибирь».

ПС 110 кВ Озерная – первая подстанция в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, на которой применены технологии передачи информации от трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, а также между устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) по цифровым связям.

«Ввод подстанции 110 кВ Озерная в работу стал первым шагом в развитии схемы электроснабжения и обеспечении быстрорастущего потребления Республики Алтай. Подстанция обеспечит электроэнергией крупный горнолыжный курорт «Манжерок», что крайне важно для реализации уникального туристического потенциала республики. Компоновка подстанции предусматривает возможность ее последующего расширения для подключения новой ЛЭП, что создает условия для покрытия дальнейшего роста потребления электрической мощности в регионе», – отметил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода.

В ходе реализации проекта специалисты Новосибирского РДУ принимали участие в согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, выполнили расчеты и выдали задания для настройки 18 вводимых устройств РЗА и перенастройки существующих устройств РЗА в прилегающей к ПС 110 кВ Озерная сети. Специалисты Системного оператора также обеспечили подготовку комплексных программ и режимных условий для включения подстанции и новых элементов сети в работу.