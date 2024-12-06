В Крыму построят жилые и туристические комплексы за 37 млрд рублей

2 часа назад
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Источник:
ТАСС
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Соглашения на сумму более 37 млрд рублей по строительству жилых и туристических комплексов, производства гипсокартона и изделий из пластика, подписаны в рамках Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Уфе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"В рамках Ялтинского международного экономического форума, который проходит сегодня в Уфе, подписано 9 соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 млрд рублей. Ключевые направления планируемых проектов - промышленное производство, туризм и жилищное строительство", - сообщил Аксенов.

По его словам, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию: жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей, многофункционального комплекса в Керчи с объемом инвестиций почти 10 млрд рублей и туристического комплекса в пгт Коктебель на сумму свыше 4 млрд рублей, объектов по производству гипсокартона на 500 млн рублей и изделий из пластика на 75 млн рублей.

Глава региона отметил, что данные проекты сыграют значимую роль в дальнейшем развитии нашего региона. Их реализация позволит создать новые рабочие места и даст новый импульс ряду важных экономических отраслей.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится ежегодно с 2015 года в Крыму. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022-2023 годы его провели в Москве в обновленном формате в виде Ялтинского международного форума, дополнив сессией, посвященной работе Международной ассоциации друзей Крыма. В 2024 году ЯМЭФ проходит в рамках форума "Международная неделя бизнеса" в Уфе.

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