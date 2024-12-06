В МЭИ разработали цифровой двойник энергетического котла

4 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
НИУ МЭИ
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В рамках сотрудничества НИУ «МЭИ», Минэнерго России и объединённой электроэнергетической компанией «Union Electrica» (UNE) Республики Куба разработан цифровой двойник энергетического котла для ТЭС «Карлос Мануэль Сеспедес».

Создаваемые в МЭИ цифровые двойники позволяют решать различные производственные задачи по обеспечению эффективной работы, сжиганию непроектного топлива, изменению регулировочного диапазона нагрузок. Двойник энергетического котла Eп-535-12,8-540М отражает его реальную работу и учитывает особенности эксплуатации котла на высокосернистном мазуте. Также двойник котла может быть расширен до объёма всего энергоблока.  

«Цифровой двойник обеспечит высокий уровень эффективности работы котельного оборудования благодаря комплексному моделированию тепловых процессов в котельной технике во всем диапазоне режимов. Мы рады, что внедрение новых технологий было осуществлено в рамках программы сотрудничества и взаимодействия именно НИУ «МЭИ» с Республикой Куба в целях модернизации энергетического комплекса», - рассказал о применении нового метода ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Проект реализован на кафедре Моделирования и проектирования энергетических установок кубинским выпускником магистратуры НИУ «МЭИ» 2024 года Соса Бельтран Рафаэлем - начальником смены ТЭС «Карлос Мануэль Сеспедес» г. Сьенфуэгос, Республика Куба, во взаимодействии с научным руководителем - доцентом кафедры МиПЭУ НИУ «МЭИ», к.т.н., Виктором Супрановым. ​​

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