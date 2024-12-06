Две новые электроподстанции добавят мощности Республике Алтай

Подстанции 110 киловольт (кВ) «Озёрная» и «Алтайская долина» расположены в Майминском районе. Они обеспечат надёжное и качественное энергоснабжение жителей республики и объектов туристической отрасли. Это первые энергообъекты компании «Россети Сибирь», которые появились в регионе за 12 лет.

В ходе рабочей поездки исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Республики Алтай Алексей Чакыров, директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» Дмитрий Махиборода и директор филиала «Алтайэнерго» Николай Пантелеев посетили новые энергообъекты.

Подстанция «Озёрная» – первый и пока единственный цифровой энергообъект, который появился на Алтае. Главная её особенность в том, что практически все процессы информационного обмена между элементами, а также управление подстанцией осуществляется в цифровом формате.

Например, система мониторинга оборудования позволяет заранее выявлять неисправности и предотвращать их появление. Также, благодаря новым технологиям возможна быстрая и надёжная локализация повреждений. Это важно для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.

Мощность подстанции 32 мегавольт-ампера (МВА), это означает, что в ней установлены два трансформатора по 16 МВА каждый. Всё оборудование здесь отечественного производства.

«Новые мощности республике просто необходимы. Регион растёт и развивается и ему требуется гораздо больше энергии, чем есть сейчас. Отмечу, что за последние два года значительно увеличился объём работ на объектах электросетевого хозяйства. А строительство новых энергообъектов – очень важное и значимое событие для нас. Благодаря совместной эффективной работе с энергетиками, мы, пусть не сразу, но решим проблемы качества и надёжности энергоснабжения жителей и предприятий региона», – отметил Алексей Чакыров.

Участники поездки также посетили подстанцию 110 кВ «Алтайская долина». Её строительство велось правительством региона. Сейчас она передана на обслуживание «Алтайэнерго». Энергетики уже ведут строительство отпайки линии электропередачи 110 кВ до подстанции «Алтайская долина», протяженностью около пяти километров. Линия и подстанция предназначены для электроснабжения объектов перспективной комплексной застройки. Также, они позволят обеспечить резерв на случай аварийных ситуаций.