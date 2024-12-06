«Россети Сибирь» улучшили качество электроснабжения сельских территорий Кузбасса

Энергетики «Кузбассэнерго – РЭС» установили мобильные автоматизированные трансформаторы в Беловском и Кемеровском районах. Новое оборудование обеспечит надежное электроснабжение жителей деревень Мохово и Мозжуха даже в периоды пиковых нагрузок.

Старые сети зачастую не справляются с современными нагрузками: энергозатратная техника, использование электрокотлов и увеличение числа потребителей на линии приводят к «просадкам» напряжения. Примером является деревня Мохово в Беловском районе, где жители на окраинах населенного пункта долгое время испытывали проблемы с низким напряжением.

«Протяжённость участка линии 0,4 кВ, на которой был установлен бустер, составляет около двух километров. Здесь необходима масштабная реконструкция сетей с переносом центра нагрузок. Однако установка вольтодобавочного трансформатора (бустера) стала временным решением этой задачи. Бустер обеспечивает стабильность подачи электроэнергии, благодаря чему даже конечные потребители не испытывают неудобств», — отметил начальник Беловского РЭС Александр Кононов.

В Кемеровском районе такое оборудование используется уже не первый год. В прошлом году два бустера были установлены на проблемных участках линий электропередачи в населённых пунктах Берёзово и Мозжуха. Мобильные трансформаторы продемонстрировали свою эффективность во время тестирования.