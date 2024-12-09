Американское Бюро по управлению государственными и общественными землями одобрило проект строительства ГеоЭС Cape Station

09 дек. 2024, 18:00:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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Американское Бюро по управлению государственными и общественными землями (Bureau of Land Management, BLM) одобрило проект строительства ГеоЭС Cape Station, реализуемый компанией Fervo Energy*. ГеоЭС установленной мощностью 2 ГВт планируется разместить на площади 2,55 км2 (из которых 0,6 км2 государственные земли) в округе Бивер (штат Юта). BLM отмечается отсутствие существенного влияния проекта на окружающую среду. Кроме того, BLM предложило внести ряд исключений в положения Национального закона об экологической политике, чтобы ускорить развитие геотермальной энергетики.

Ранее, в сентябре текущего года, Fervo Energy провела успешные испытания производительности первой из уже пробуренных 15 скважин на площадке ГеоЭС Cape Station (всего планируется пробурить около 320 скважин). Максимальный выход высокотемпературного пара, зафиксированный на первой скважине, составил 107 кг/с, что потенциально позволяет достичь мощности энергоустановки в 10 МВт. Первые коммерческие поставки от ГеоЭС Cape Station, запланированы на 2026 г, а полностью ввести станцию в эксплуатацию планируется в 2028 г.

Информационно-аналитический ресурс Utility Dive https://www.utilitydive.com

* Компания-разработчик геотермальных электростанций. Особенностью проектов, реализуемых Fervo Energy, является применение горизонтального бурения скважин для добычи геотермальной энергии.

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Jiangsu Habsans Machinery Co., Ltd