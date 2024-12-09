Более 40 новостроек по программе реновации обеспечили электроэнергией в этом году

Организация бесперебойного энергоснабжения жилых домов, в том числе возведенных по программе реновации, находится на особом контроле. Их подключают к сетям в приоритетном порядке.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 40 жилых домов, построенных по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Их подключают к сетям в приоритетном порядке, в этом году уже обеспечили качественным энергоснабжением 42 новых дома», — рассказал Петр Бирюков.

В рамках работ по технологическому присоединению домов проложили около 140 километров кабельных линий, построили 67 трансформаторных и распределяющих подстанций различных классов напряжения. Их суммарная мощность — почти 39 мегаватт.

Работы проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.

Новостройки обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.