Студенты НИУ «МЭИ» — призеры Осеннего кубка CASE-IN

13 минут назад
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Источник:
НИУ МЭИ
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9 декабря 2024 года в кластере «Ломоносов» состоялся финал Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который объединил талантливых студентов и школьников, готовых представить эффективные решения для развития ведущих отраслей России.

В рамках Осеннего кубка команда НИУ «МЭИ» «Эпоха резонанса» заняла второе место. Участники по заданию АЛРОСА разработали логистическую модель поставки топлива компании на основе методов оптимизации и инструментов бережливого производства, обеспечивающую достижение равновесной цены и экономическую эффективность в горизонте планирования до 2029 года.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил роль многолетнего сотрудничества университета и чемпионата в подготовке молодого поколения инженеров:

«Чемпионат — это огромная школа. Вы собираете команду, изучаете технологии, конкурируете, переживаете, и этот заряд энергии помогает вам развиваться и двигаться вперед».

Школьная команда «4 ПЕРЕМЕННЫЕ» из Смоленска стала победителем в номинации «Прорывное решение». С командой работали опытные эксперты НИУ «МЭИ» совместно со студенткой Инженерно-экономического института НИУ «МЭИ» Марией Трефиловой.

«Мы расширяем воронку участников CASE-IN и рады приветствовать в нашем дружном отраслевом молодежном сообществе учащихся специальностей, связанных с космонавтикой и авиацией. Уверены, ребята в ходе решения интересного кейса и общения с экспертами отрасли смогут освоить навыки кросс-функционального взаимодействия, получат профессиональные знания и бесценный опыт, который станет плацдармом к старту успешной карьеры», — отметил основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата CASE-IN Артем Королев.

Осенний кубок проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенческая лига CASE-IN проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и Министерства науки и высшего образования РФ.

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