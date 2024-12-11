На ТОР «Озерск» создается новый технопарк

На территории опережающего развития «Озерск» ведется работа по созданию технопарка «ИНТЕО-Озерск». Проект реализовывает резидент ТОР компания «ИНТЕО» — разработчик и производитель буровзрывной техники для горной промышленности.

Площадь технопарка составит 3,6 га, площадь производственных помещений — больше 5 тысяч кв. метров. На сегодняшний день определены потенциальные резиденты технопарка: здесь планируют производить двигатели для беспилотных летательных аппаратов, оборудование для буровзрывных работ, а также сигнальные устройства контроля загрязнения масляных фильтров двигателя автомобиля.

По прогнозам, инвестиции потенциальных резидентов составят порядка 700 млн рублей, будет создано более 80 новых рабочих мест.

Добавим, что в начале декабря проект технопарка обсуждался на совещании в Министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области под председательством министра Михаила Кнауба. В настоящее время разрабатывается дорожная карта, в которой будут обозначены сроки реализации проекта.