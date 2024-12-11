Новосибирская ТЭЦ-4 оснастила подачу топлива микропроцессорами

На 10-м котле Новосибирской ТЭЦ-4 заработала новая система управления подачей измельченного в пыль угля: микропроцессорная с частотными приводами. Это пятый подобный инвестпроект: с 2017 года станция установила подобные автоматизированные системы на четырех котлах, что увеличило надежность и экологичность оборудования.

Предыдущая система регулирования находилась в эксплуатации с 1970-80 годов и не позволяла регулировать вращение пылепитателей, подающих измельченный уголь в котел, — пояснил актуальность обновления директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко.

Дмитрий Ниценко директор Новосибирской ТЭЦ-4:

«Фактически регулирование происходило за счет включения и выключения системы. После модернизации диапазон регулирования более широкий: от 300 до 1500 оборотов в минуту. Нет потерь тепла из-за неравномерного соотношения воздуха и топлива по топке котла и других издержек механического регулирования».

Реализация проекта стоимостью 13 млн рублей позволяет повысить надежность и коэффициент полезного действия котлов. Экономия топлива составит порядка полутора тысяч тонн в год, что снизит выбросы. Также применение частотных преобразователей позволяет снизить затраты на электроэнергию от 15% до 25%.

В перспективе станция планирует оснастить оставшиеся три котла автоматическими системами подачи топлива. ТЭЦ-4 обеспечивает теплом и горячей воды жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска. На долю станции приходится примерно 12% выработки электроэнергии в масштабах региона. Работают 8 котлов и 6 турбоагрегатов.