Системный оператор обеспечил режимные условия для реконструкции и ввода в работу генерирующего оборудования Ижевской ТЭЦ-2

Филиалы Системного оператора ОДУ Урала и Пермское РДУ реализовали комплекс режимных и организационных мероприятий для проведения реконструкции и включения в сеть четвертого турбоагрегата Ижевской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс».

Генерирующее оборудование модернизировано в рамках стартовавшей в 2019 году масштабной общероссийской программы, которая предусматривает замену либо реконструкцию основного оборудования тепловых электростанций, определенных по итогам проводимых Системным оператором отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (КОММод).

При проведении модернизации оборудования выполнены работы по замене паровой турбины, котлоагрегата на газовом топливе и генератора, что значительно улучшило технико-экономические характеристики и надежность работы оборудования. Реконструкция введенного в эксплуатацию в 1982 году турбоагрегата была начата 1 апреля 2022 года и позволила увеличить мощность со 110 до 124,9 МВт.

Турбоагрегат со станционным номером 4 успешно прошел комплексные испытания и аттестован на рынке мощности с 1 декабря 2024 года. Это первый проект, реализованный на Ижевской ТЭЦ-2 в рамках КОММод.

В ходе реализации проекта специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании задания на проектирование, проектной и рабочей документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, а также технических условий на технологическое присоединение объекта генерации к электрическим сетям и проверке их выполнения. Они также участвовали в разработке программ испытаний генерирующего оборудования и системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора.

В процессе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования специалистами Пермского РДУ были выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики. Диспетчерским центром Системного оператора были согласованы акты об общесистемных технических параметрах и характеристиках модернизированного оборудования турбоагрегата, отчеты о результатах комплексных испытаний.

О программе модернизации тепловой генерации

Программа модернизации тепловой генерации, утвержденная Правительством РФ и стартовавшая в 2019 году, направлена на продление паркового ресурса генерирующего оборудования тепловых электростанций, улучшения его технико-экономических характеристик, увеличения его эффективности, надежности, маневренности и ремонтопригодности.

Программа предусматривает замену либо реконструкцию основного оборудования 43 ГВт мощностей ТЭС в ЕЭС России в течение десяти лет. Отбор проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций, соответствующего установленным Правительством РФ критериям (КОММод), проводит Системный оператор Единой энергетической системы. В 2019 году проведен первый отбор проектов модернизации на 2022-2024 гг. и второй отбор на 2025 год. В 2020 году – на 2026 год, в 2021 году – на 2027 год. Помимо подготовки и проведения основного отбора, специалисты Системного оператора обеспечили проведение отбора проектов модернизации генерирующих объектов, предусматривающих установку инновационных газотурбинных установок отечественного производства.

В рамках программы реализуется 126 проектов модернизации тепловой генерации суммарной установленной мощностью 26,0 ГВт (62 % от утвержденной Правительством РФ программы модернизации), в том числе пять проектов, предусматривающих применение инновационных ГТУ отечественного производства, суммарной мощностью 1,6 ГВт.