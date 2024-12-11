Свердловское РДУ расширило область применения цифровой технологии контроля допустимых перетоков мощности

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей» (Свердловское РДУ) внедрил систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контролируемого сечения (КС) электрической сети «АТГ Тагил».

Через автотрансформаторные группы АТГ3 и АТГ4 подстанции (ПС) 500 кВ Тагил, входящие в состав сечения, осуществляется транзит мощности из сети 500 кВ в сеть 220 кВ и обеспечивается электроснабжение крупных промышленных потребителей Нижнетагильского, Верхнетагильского и Качканарского энергорайонов.

КС «АТГ Тагил» стало третьим контролируемым сечением в энергосистеме Свердловской области, для которого внедрена СМЗУ. Реализация проекта позволит в этом контролируемом сечении увеличить максимально допустимый переток активной мощности на величину до 70 МВт в отдельных схемно-режимных ситуациях без строительства дополнительных объектов электрической сети. Первый проект данной технологии в энергосистеме региона реализован в июле 2023 года для КС «АТГ Южная», в июле 2024 года цифровая технология была внедрена для КС «НСТЭЦ-Южная».

В ходе внедрения СМЗУ в Свердловском РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы территориальных энергосистем. В результате диспетчеры получили эффективный инструмент для оценки и управления в реальном времени режимом работы контролируемого сечения «АТГ Тагил».

«Применение цифрового комплекса для определения допустимых перетоков мощности при управлении электроэнергетическим режимом позволяет расширить область допустимых режимов, в которых обеспечивается надежное электроснабжение крупных предприятий горнодобывающей, металлургической промышленности, а также предприятий военно-промышленного комплекса Среднего Урала. Использование максимальной пропускной способности электрической сети обеспечивает экономический эффект, в том числе за счет оптимальной загрузки электростанций», – отметил директор Свердловского РДУ Олег Ефимов.

Впервые в Объединенной энергосистеме Урала СМЗУ была реализована в 2016 году. Реализация проекта для КС «АТГ Тагил» – очередной этап последовательного внедрения Системным оператором этой цифровой технологии. Расчеты максимально допустимых перетоков с использованием СМЗУ ведутся для 55 контролируемых сечений территориальных энергосистем Свердловской области, Пермского края, Кировской области, Челябинской области, Республики Башкортостан, энергосистемы Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

СМЗУ – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно с АО «НТЦ ЕЭС» многопрофильным российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Программно-технический комплекс предназначен для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.