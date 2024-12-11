«Терра-Ток»: Пять лет на службе авиации

Группа «Терра-Ток» зафиксировала пять лет бесперебойной работы своего оборудования на Иркутском авиационном заводе ̶ одного из ведущих заводов концерна «Яковлев».

Пять лет оборудование Группы «Терра-Ток» бесперебойно обеспечивает питание одного из цехов ведущего авиазавода страны – «Иркутский авиационный завод». Завод входит в концерн «Яковлев», работает с 1934 года, за все время здесь было произведено более 8000 самолетов. Новым и ключевым проектом завода является среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21, для реализации которого произведена реконструкция цеха.

В рамках реконструкции цеха Группа «Терра-Ток» поставила шинопровод для передачи и распределения электрической мощности для питания электрооборудования. Для электроснабжения было произведено два вида шинопровода: шинопровод с литой изоляцией, уличного исполнения и шинопровод типа «сэндвич» внутреннего исполнения. В рамках проекта электроснабжения было выполнено питание цеха от внешней подстанции двумя ветками шинопровода номинальным током до 1600А с последующей разводкой магистральным шинопроводом внутри помещения по потребителям. За все время работы со стороны заказчика не было не единого замечания по работе и качеству оборудования.