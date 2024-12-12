Денис Пилениекс: Наша задача – создать в РНК СИГРЭ полнофункциональную дискуссионную площадку для обсуждения будущего облика энергосистем

22 минуты назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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11 декабря состоялось расширенное заседание Национального исследовательского комитета (НИК) С1 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ «Планирование развития энергосистем и экономика», руководство которым с мая этого года осуществляет АО «СО ЕЭС».

С приветственным словом к участникам заседания обратился руководитель НИК С1 РНК СИГРЭ, директор по развитию ЕЭС – руководитель Дирекции Системного оператора Денис Пилениекс. Он напомнил, что АО «СО ЕЭС» осуществляет руководство С1 в соответствии с соглашением, заключенным с РНК СИГРЭ в мае этого года. Наделение Системного оператора статусом базовой организации НИК C1 соответствовало логике изменения модели планирования развития энергосистем в Российской Федерации, создания на базе компании единого центра компетенций по формированию будущего облика энергосистемы и де-факто выполняемым специалистами АО «СО ЕЭС» функциям.

Докладчик отметил, что к настоящему времени обновленный состав НИК С1 в целом сформирован. Помимо специалистов Системного оператора в него вошли представители крупнейших генерирующих, электросетевых компаний, профильных научно-исследовательских институтов и отраслевых ассоциаций. 

«На текущем этапе наша задача – интенсифицировать работу национального исследовательского комитета С1 и тем самым сформировать на базе РНК СИГРЭ полнофункциональную дискуссионную площадку для обсуждения важных аспектов будущего облика энергосистем», – отметил Денис Пилениекс.

К числу основных задач НИК С1 он отнес обобщение и обеспечение рационального применения мирового опыта в сфере планирования перспективного развития энергосистем, координацию проводимых исследований и обмен научно-технической информацией в этой сфере, а также организацию методической поддержки по внедрению новых технологий и учету происходящих в энергосистеме изменений.

«Кроме того, комитет С1 может стать действенным механизмом для продвижения на международный уровень подходов и наработок российского энергетического сообщества по развитию ВИЭ, технологий накопления энергии, достижению углеродной нейтральности, планированию инвестиций в энергетику и другим задачам. Возможности для достижения этой цели создает представительный состав участников комитета, накопленный ими опыт и сотрудничество с CIGRE», – подчеркнул новый глава комитета.

Координатор работы НИК С1, ведущий эксперт Департамента параллельной работы и стандартизации Системного оператора Станислав Утц рассказал о результатах работы НИК С1 за полугодие, в том числе участии его членов в 50-й сессии CIGRE, прошедшей в августе 2024 года в Париже. Также он выступил с обзором докладов, представленных на этом мероприятии специалистами системных операторов разных стран.

Станислав Утц отметил, что уже в 2025 году начнется отбор докладов на очередную сессию CIGRE, которая запланирована на август 2026 года. В числе ожидаемых предпочтительных тем предстоящей сессии он назвал комплексное планирование развития энергосистемы в эпоху энергоперехода, стратегические инвестиции в контексте глобальной трансформации и планирование киберфизической системы, включая анализ влияния цифровизации на определение контуров будущего облика отрасли. В завершение Станислав Утц акцентировал внимание на необходимость расширения числа докладов российских специалистов с учетом соответствия установленным предпочтительным темам.

Наряду с участием в сессиях CIGRE к числу перспективных направлений взаимодействия с крупнейшим международным объединением Денис Пилениекс назвал участие в международных симпозиумах, обучающих семинарах, международных рабочих группах, а также издании научных пособий и подготовке публикаций в соавторстве с членами международного исследовательского комитета С1 CIGRE. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с международным исследовательским комитетом С1 CIGRE относится к числу приоритетов работы российского Комитета. Так, представители Системного оператора принимают участие в работе трех из четырех международных рабочих групп: C1.54 «Оценка системных резервов и потребностей в инструментах гибкости в энергосистемах будущего», C1/C5.53 «Прогнозирование спроса в условиях роста распределенной генерации» и С1.51 «Потенциальная роль накопителей электроэнергии в энергосистемах».

В завершение Денис Пилениекс выступил с предложением создать в рамках НИК С1 так называемые «проблемные» рабочие группы по наиболее острым вопросам, связанным с совершающейся глобальной трансформацией отрасли. В том числе – по особенностям учета ВИЭ-генерации в процессах долгосрочного планирования, учета электрификации экономики в процессах прогнозирования потребления, накопителей электроэнергии, а также совершенствованию методологии прогнозирования электроэнергетических режимов.

Участники заседания утвердили представленный руководителем С1 перечень проблемных рабочих групп и обсудили цели, задачи, ключевые направления работы, алгоритмы и сроки деятельности каждой из них.

До конца года члены НИК С1 должны направить в секретариат комитета предложения по кандидатурам руководителей и членов проблемных рабочих групп, а также сформировать списки сотрудников для вступления в ассоциацию СИГРЭ.

В завершение представители Системного оператора акцентировали внимание на необходимость активизации работы в рамках РНК СИГРЭ и подчеркнули, что НИК С1 открыт для любых инициатив в рамках сферы его деятельности.

О CIGRE и РНК СИГРЭ

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) – старейшая неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в сфере электроэнергетики, была создана во Франции в 1921 году. Российские энергетики участвуют в работе CIGRE с 1923 года. Системный оператор является коллективным членом CIGRE со времени своего основания в 2002 году. Специалисты компании представляют Россию в четырех из 16 исследовательских комитетов CIGRE: комитете B5 «Релейная защита и автоматика», С1 «Планирование развития энергосистем и экономика», С2 «Функционирование и управление энергосистем», D2 «Информационные системы, телекоммуникации и кибербезопасность».

Российский Национальный Комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ) – ассоциация, представляющая интересы России в CIGRE. Насчитывает почти 500 индивидуальных и более 60 коллективных членов, в числе которых крупнейшие энергокомпании, производственные предприятия, научно-исследовательские институты и вузы. Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий входит в состав Президиума РНК СИГРЭ и является представителем России в Административном совете CIGRE.

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