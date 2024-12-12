Москва выделит участок для строительства промышленного производства в районе Новокосино

На нем можно построить предприятие автомобильной, целлюлозно-бумажной, строительной, нефтехимической продукции, а также других сфер легкой и тяжелой промышленности.

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в столице может появиться крупный производственный комплекс. Его планируют построить в ближайшие годы в районе Новокосино Восточного административного округа. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, Максим Гаман.

«Город выставил на электронные торги право на заключение соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта на востоке столицы. В районе Новокосино запланировано строительство производственного объекта площадью 14 тысяч квадратных метров. Для этого город передаст победителю аукциона в аренду земельный участок площадью более 0,8 гектара», — сообщил Максим Гаман.

Участок, где планируют построить промышленный объект, находится между Салтыковской улицей и Никольско-Архангельским проездом недалеко от Носовихинского шоссе. На нем можно разместить производство автомобильной, целлюлозно-бумажной, строительной, нефтехимической продукции, а также других сфер легкой и тяжелой промышленности.

«Москва разработала градостроительные решения использования земельного участка, поэтому победителю аукциона не придется заниматься административными процедурами. Инвестор сразу сможет приступить к проектированию завода на основе документов от города и сэкономить свое время», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. Проведение торгов запланировано на 18 декабря. В результате конкурентных процедур определится инвестор, с которым город заключит соглашение о реализации МаИП. В течение трех месяцев с победителем аукциона подпишут договор аренды участка сроком на пять лет. За это время необходимо завершить строительство объекта. Весь период будет действовать льготная ставка аренды — один рубль в год.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале Москвы. Узнать больше о реализуемых столицей объектах, изучить лотовую документацию и правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

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