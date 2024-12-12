Одобрен проект ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде

12 дек. 2024, 15:15:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Еще одно здание ИТ-кампуса мирового уровня, названного в честь математика Юрия Неймарка, возведут в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Наука и университеты». Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на один из пяти объектов ИТ-кампуса.

«Концептуальные проектные решения здания из 10 блоков, в котором размещаются учебный корпус, ФОК, конференц-зал межвузового кампуса, выражают идею проницаемости пространства. Все строительные объемы связаны между собой, в центре кольца сооружений будет расположен атриум, зеленые зоны, площадки для отдыха студентов», – рассказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта, Андрей Крыль.

По проекту общая площадь застройки составит около 9 894 кв. м, а площадь блочного здания, проект которого рассмотрела Главгосэкспертиза, – более 25 тысяч кв. м. В нем предусмотрено 10 блоков – в четырех из них оборудуют аудитории, учебные кабинеты и компьютерные классы. Также часть здания отведут под объекты общественного питания – два буфета на 50 и 32 посадочных мест, столовую на 200 мест.

Помещения физкультурно-оздоровительного корпуса разместят в блоках № 9 и 10, а конференц-зал – в восьмом корпусе.

Объект возведут на проспекте Гагарина возле Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского на холме недалеко от стрелки Оки в Волги, благодаря чему из зданий кампуса открывается вид на реку.

Застройщик – ООО «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»

Генеральный проектировщик – ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»

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