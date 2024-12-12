В Татарстане после реконструкции открыли ряд дорожных объектов

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, Министр транспорта Роман Старовойт и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие в открытии после реконструкции Горьковского шоссе и автодороги «Большой Зеленодольск», связывающей Казань с Зеленодольским муниципальным районом. Также дан старт движению на новом участке, построенном на пересечении федеральных дорог М-7 «Волга» и А-295.

«Благодаря современным скоростным и комфортным дорогам меняется качество жизни наших граждан, а их в Казанской агломерации проживает порядка 1,5 млн человек. Открытие дорожных участков – это ещё один важнейший шаг в развитии всей агломерации. Благодаря им улучшится дорожно-транспортная ситуация и экологическая обстановка, поездки на автомобиле станут ещё более комфортными и безопасными. Безусловно это всё было бы невозможно без постоянной поддержки и внимания к вопросам отрасли со стороны Президента и Председателя Правительства. Спасибо команде Республики Татарстан и лично Рустаму Нургалиевичу Минниханову за системный подход и личный контроль реализации всех проектов, а также всем, кто принимал участие в строительстве объектов», – сказал Марат Хуснуллин.

Роман Старовойт обратил внимание, что реконструкция Горьковского шоссе в совокупности со строительством нового участка на пересечении федеральных дорог М-7 «Волга» и А-295 позволит разгрузить улично-дорожную сеть казанской агломерации и обеспечить качественную вылетную магистраль. Новая дорога улучшит транспортное сообщение между Казанью и прилегающими территориями Зеленодольского муниципального района Республики, обеспечит комплексное развитие территории.

«Реконструкция дороги М-7 «Волга» обеспечит надежную транспортную связь, будет способствовать стабильному росту промышленного производства и сельского хозяйства в Республике, сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на участке за счет разделения встречных потоков», – отметил Министр.

Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве дорожных объектов, и подчеркнул, что без поддержки руководства страны не получилось бы реализовать данные стратегически важные проекты.

Рабочее движение запущено по 10-километровому участку реконструкции трассы М-7 «Волга» в районе города-спутника Казани – Иннополиса. В ходе работ участок расширен с двух до четырех полос движения. Необходимость в реконструкции была обусловлена серьезным увеличением интенсивности автомобильного движения на участке, находящемся в 3,5 км от самого молодого города России – Иннополиса.

На участке устроено три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см, что позволит обеспечить прочность дорожной одежды в условиях конкретной нагрузки – более 35 тыс. автомобилей в сутки. На примыкании к трассе «Волга» автодорог Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск и подъезда к городу Иннополис была построена транспортная развязка в разных уровнях по типу «Клеверный лист». Она полностью обеспечит пересечение потоков автомобилей во всех направлениях, а также въезд и выезд в направлении г. Иннополис.

На реконструированном отрезке встречные потоки автотранспорта разделили барьерным ограждением, которое призвано предотвратить лобовые столкновения. На участке установили дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком и устроили линии электроосвещения. А для борьбы с акустическими шумом на участках автодороги, которые проходят вблизи населенных пунктов смонтировали 1,6 км шумозащитных конструкций.

Большое внимание уделено благоустройству пешеходной среды. Для удобства жителей возвели надземный пешеходный переход возле села Татарское Бурнашево. Также устроили два наземных пешеходных перехода со светофорным регулированием и построили 6 остановочных площадок с автопавильонами.

Завершена масштабная реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани. Работы здесь стартовали еще в 2022 году. Новый объект протяженностью более 17 км позволит разгрузить улично-дорожную сеть Казанской агломерации и обеспечить ввод в эксплуатацию порядка 1 млн 146 тыс. м² жилья на прилегающих территориях.

В рамках проекта расширена существующая дорога до 6 полос движения, построены тротуары и велосипедные дорожки на всем протяжении, а также отремонтированы ул. Кировская дамба, ул. Несмелова, ул. Краснококшайская и ул. Восстания.

Еще одним объектом стала построенная автомобильная дорога от трассы А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» до границы города Казани в Зеленодольском муниципальном районе. Эта магистраль тянется в северном направлении по землям Осиновского сельского поселения. Для улучшения дорожно-транспортной ситуации на участках новой дороги было, в частности, предусмотрено строительство двух разворотных петель с полосами торможения и разгона, а также строительство путепровода.