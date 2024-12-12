В ноябре работники предприятий ХКА подали 400 предложений через «Фабрику идей»

Через «Фабрику идей» в ноябре работники предприятий подали 400 предложений, 200 было реализовано.

На кольчугинском предприятии самой идейной оказалась весовщик цеха Алена Широкова, а на томском – инженер-конструктор 2 категории Евгений Зиновьев. Коллеги подали в сумме 29 идей.

Одна из идей томского лидера, Евгения Зиновьева, касалась снижения основных потерь. Опытный инженер-конструктор обратил внимание, что стальная ступица и шкиф на лентообмоточной машине ненадежно соединены. Причина тому – разнородность металлов, поэтому сварочный шов разрывается, затрачивается время на ремонт и оборудование простаивает. Евгений предложил изменить способ крепления на фланцевое соединение с помощью болтов и гаек. Такое решение обеспечит более прочное соединение разнородных металлов и исключит потерю рабочего времени.

В Кольчугино опрессовщик цеха Роман Горьков обратил внимание, что пневматический шланг с обдувом, который используется во время чистки оборудования от частиц пластиката, часто путается, что мешает работе. Роман предложил дополнить шланг самосматывающейся катушкой. Реализация идеи неравнодушного работника позволила повысить эффективность процесса, сократить время на чистку оборудования, улучшить эстетику рабочего места.

В топ тем ноября на предприятиях вышли:

улучшение условий труда

снижение основных потерь

повышение безопасности

«Фабрика идей» – инструмент Бизнес-системы, который помогает быстро воплощать в жизнь простые и полезные идеи работников. Благодаря «Фабрике идей» каждый может сделать свою ежедневную работу чуть проще, удобнее и эффективнее.