Якутскэнерго подводит итоги 2024 года

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) и его дочерние предприятия АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» подвели предварительные итоги работы за 2024 год. На совещании с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым были отмечены значительные достижения в обеспечении надежного энергоснабжения региона и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Глава Якутии Айсен Николаев высоко оценил работу энергетиков в сложных условиях 2024 года, особо отметив снижение аварийности и успешное технологическое присоединение новых потребителей.

В рамках подготовки к зимнему сезону Якутскэнерго инвестировало более 4,8 млрд рублей в ремонт и модернизацию энергообъектов. Были проведены масштабные работы на Якутской ГРЭС, Якутской ТЭЦ и каскаде Вилюйских ГЭС, а также на электрических и тепловых сетях. До конца года планируется завершить ремонт 760 км электрических сетей и более 4 км тепловых сетей, а также расчистить 2000 га просек ЛЭП для предотвращения аварийных ситуаций.

В 2024 году были введены в эксплуатацию ключевые объекты инфраструктуры, включая ЛЭП и подстанции для электроснабжения Жатайской судоверфи, жилых кварталов, культурных учреждений и железнодорожного тупика в Нижнем Бестяхе. Были проведены реконструкции подстанций «Хандыга» и «Югоренок», а также введено 6 энергосервисных объектов в разных населенных пунктах республики. В селе Хайысардах Верхоянского улуса построена современная автоматизированная дизельная электростанция, заменено 19 дизель-генераторов в различных районах, и построена новая котельная в селе Берег-Юрдя Оймяконского района.

В рамках технологического присоединения к электрическим сетям подключено более 6000 объектов общей мощностью более 100 МВт, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры, жилые дома и объекты малого бизнеса. Кроме того, «Якутскэнерго» приобрело электросетевое хозяйство у 7 СОТ и признало право собственности на 14 бесхозяйных объектов.

Продолжается реконструкция магистральной тепловой сети от Якутской ГРЭС, что позволит подключить новых потребителей и обеспечить тепловую мощность с учетом строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2. Все энергообъекты обеспечены топливом для успешного прохождения отопительного сезона.