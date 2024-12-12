ИРНИТУ и «Лартех» займутся разработкой передовых технологий для энергетики

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) заключил соглашение о сотрудничестве с Центром компетенций интернета вещей (ЦКИВ, входит группу "Лартех", г. Санкт-Петербург), сообщила пресс-служба вуза.

"Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и гендиректор ЦКИВ Вячеслав Шириков подписали соглашение, предусматривающее объединение компетенций и ресурсов для разработки и внедрения передовых технологий в энергетической отрасли", - говорится в сообщении.

Стороны намерены совместно реализовывать инновационные и научно-исследовательские проекты. Например, разрабатывать технологии и оборудование для отслеживания потребления электроэнергии. Создавать математические модели и цифровые двойники электросетей для прогнозирования аварийных режимов работы. Внедрять искусственный интеллект в технологии вибродиагностики оборудования.

"Компания "Лартех" заинтересовалась работой научных коллективов нашего университета. Мы наметили основные направления сотрудничества: совместное измерение параметров потребления электроэнергии на счетчиках и снятие с них данных, анализ данных приборов тепла, поиск утечек", - цитирует пресс-служба начальника Байкальского центра трансфера технологий Иркутского политеха Ирину Бянкину.

В сообщении отмечается, что "Лартех" в настоящее время разрабатывает аналитическую платформу на основе ИИ для анализа данных, получаемых от приборов учета электроэнергии для выявления случаев хищений на электросетях. В перспективе - создание прибора учета со встроенным ИИ, который в режиме реального времени сможет определять типы и профили нагрузок - майнеры, серверы, пилорамы, насосы, электроплиты, различные типы станков и др.

Отмечается также, что "Лартех" является индустриальным партнером Центра искусственного интеллекта и науки о данных Санкт-Петербургского государственного университета. Входит в национальную Ассоциацию участников рынка интернета вещей.

На портале "Сколково" сообщается, что ООО "Лартех" является его резидентом с 2020 года. Компания основана в 2017 году. В сети "Лартех" более 1,5 тыс. базовых станций, подключено около 800 тыс. устройств, работающих на стандарте LoRaWAN RU в России.

Стандарт LoRaWAN - беспроводная технология дальнего радиуса действия, используется для построения сетей интернета вещей во всем мире.