Метротрам планируется запустить в Челябинске в 2027 году

52 минуты назад
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Источник:
interfax-russia.ru
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Движение метротрамвая планируется запустить в Челябинске в 2027 году, сообщил губернатор региона Алексей Текслер журналистам в среду.

"По поводу сроков, этот вопрос всех больше всего волнует. Я думаю, что все-таки (...) в 27-м году поедем. Примерно так", - сказал губернатор.

Он уточнил, что на пять этапов работ уже получена экспертиза. "Думаю, в ближайшее время получим экспертизу на все подземные участки", - добавил Текслер.

По его информации, в будущем году ожидается получение трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию "Роскосмос")

"Планируем пять вагонов получить в следующем году. То есть метротрамвайные вагоны, я думаю, встанут на линию даже раньше, чем само метро (достроят - ИФ). Они будут трехсекционные, специальные. Сейчас работу ведут (на предприятии - ИФ). Поэтому, думаю, что в следующий год уже у нас появятся первые такие вагоны", - пояснил губернатор.

Как сообщалось, власти Челябинской области в декабре 2021 года утвердили перечень мероприятий по реализации инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске" с общим объемом финансирования до 2026 года в размере 72,9 млрд рублей. Затраты непосредственно на метротрамвай оценивались в 55,359 млрд рублей.

Проект включает в себя достройку 7 км путей метро, их вывод на поверхность и интеграцию в трамвайную сеть города. Для этого будет построено еще несколько наземных веток.

В августе 2022 года по итогам конкурсного отбора группа компаний "Моспроект-3" (Москва) была выбрана в качестве разработчика проектной документации и исполнителя комплекса строительно-монтажных работ по созданию первой линии метротрамвая "Север-Юг", которая соединит два района Челябинска - Северо-запад и Металлургический район - с железнодорожным вокзалом. Компания предложила цену контракта в размере 49,267 млрд рублей при начальной цене 49,515 млрд рублей.

Линия "Север-Юг" рассчитана на значительный пассажиропоток - до 15 тыс. пассажиров в час. Протяженность линии - 9,45 км, ее сооружение включает строительство двух подземных станций ("Площадь Революции" и "Торговый центр") и трех наземных остановочных пунктов ( "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская"). Строительство этой линии планировалось завершить в 2026 году.

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