Реконструкция подстанции «Ипподром» в пригороде Владивостока: повышение надежности электроснабжения потребителей

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ведут масштабную реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ «Ипподром» в пригороде Владивостока, направленную на повышение надежности электроснабжения. В рамках проекта подстанция будет переведена на напряжение 110 кВ, что обеспечит более эффективную работу энергообъекта. Трансформаторная мощность подстанции увеличится до 32 МВА.



На текущем этапе работы специалисты выполнили демонтаж устаревшего оборудования и здания общеподстанционного пункта управления, а также установку нового здания с современным оборудованием. Начаты работы по монтажу открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ. Завершение монтажа ОРУ 35 кВ, а также последующий монтаж ОРУ 110 кВ запланированы на следующий год. Подстанция будет питаться от линии «Седанка-Ипподром» по сетям 110 кВ.



Данный проект является важным мероприятием программы МиРЭК, разработанной в конце 2020 года. Общий объем инвестиций в пятилетнюю программу составляет более 15 млрд рублей, и направлен на повышение качества и надежности электроснабжения жителей Приморского края.