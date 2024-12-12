«Росморпорт» ищет строителя буксира ледового класса Arc6

ФГУП "Росморпорт" проводит запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по строительству буксира ледового класса Arc6. Процедура закупки была объявлена 10 декабря.



Как следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок, заявки на участие в тендере принимаются до 20 декабря 2024 года. Подведение итогов запланировано на 9 января 2025 года. Начальная цена договора составляет 3,8 млрд рублей.



Согласно документации, судно планируется строить на основе технического проекта NE060. Проект договора предусматривает строительство одного буксира ледового класса Arc6. Также предусмотрен опцион на поставку еще 2 единиц.



Напомним, технический проект NE060 был разработан компаний "Нордик Инжиниринг" по заказу "Росморпорта" в марте 2024 года.



Буксир проекта NE060 представляет собой стальное однопалубное самоходное судно, с рулевой рубкой кругового обзора, с машинным отделением, расположенным в средней части судна, двумя дизельными энергетическими установками, работающими на полноповоротные винто-рулевые колонки (ВРК), с водонепроницаемыми переборками, делящими судно на непроницаемые отсеки.



Судно предназначено для выполнения функции сопровождения и кантовки крупнотоннажных судов; доставки, высадки/съемки лоцманов на/с судов; выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений на чистой воде и в ледовых условиях; обеспечения выполнения работ по ликвидации аварийных разливов нефти; выполнения функции пожаротушения на других судах.



Буксиры проекта NE060 планируется эксплуатировать на маршрутах Северного морского пути.