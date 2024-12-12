«Россети Московский регион» обеспечили мощностью производственно-складской комплекс на востоке Подмосковья

Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» обеспечили мощностью в размере 150 кВт производственно-складской комплекс для компании «Девар Петро» в Балашихе. Проект реализуется на площадке индустриального парка «Соболиха», где вскоре будет налажен выпуск машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Для присоединения необходимой мощности энергетики Восточных электрических сетей произвели реконструкцию трансформаторной подстанции, заменив на энергообъекте трансформатор мощностью 160 кВА на более мощный – 250 кВА. Также на железобетонных опорах была построена воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 70 метров, выполненная более надежным и устойчивым к повреждениям самонесущим изолированным проводом.

Основным источником электроснабжения абонента третьей категории надежности стала подстанция 110 к В «Минеральная».

Компания «Девар Петро» поставляет, обслуживает и производит ремонт бурового скважинного оборудования, бурильных и обсадных, насосно-компрессионных труб, изготавливает патрубки и переводники, выпускает аксессуары для нефтяных и газовых скважин и др.

На предприятии будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест. Введение проекта в эксплуатацию ожидается в конце 2024 года.