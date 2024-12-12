«Россети» установили цифровые защиты на крупных центрах питания Нижнего Приангарья

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири завершил модернизацию систем релейной защиты на подстанциях 220 кВ «Кодинская ГПП» и «Абалаковская». Взамен устаревших микроэлектронных устройств энергетики установили современные микропроцессорные комплексы российского производства. В результате повышена надежность выдачи мощности Богучанской ГЭС потребителям Кежемского, Енисейского, Пировского и Казачинского районов Красноярского края, относящихся к зоне Нижнего Приангарья.

Новые цифровые защиты характеризуются высокими эксплуатационными свойствами и продолжительным сроком службы, а также имеют удобный интерфейс. Кроме того, устройства на базе микропроцессоров имеют встроенные функции непрерывного контроля и самодиагностики, благодаря которым можно оперативно обнаруживать и устранять внутренние неисправности.

Подстанция 220 кВ «Кодинская ГПП» – главный питающий центр Кежемского района Красноярского края, в том числе города гидростроителей Кодинска, площадки Богучанской ГЭС, лесоперерабатывающих предприятий региона.

Подстанция 220 кВ «Абалаковская» – ключевой центр электроснабжения северных районов края, включая города Лесосибирск и Енисейск. В числе главных промышленных потребителей объекта – лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group.