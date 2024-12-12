В Калмыкии энергетики подключили к сетям Красинскую СЭС

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» подключили к электросетевой инфраструктуре Красинскую солнечную электростанцию (СЭС) в Лаганском районе Республики Калмыкия. Для технологического присоединения СЭС к сети энергетики компании построили воздушную линию электропередачи 110 кВ протяженностью свыше 100 метров.

Мощность Красинской солнечной электростанции составит 60 МВт. Прогнозная выработка электроэнергии составляет порядка 99,5 млн кВт*ч в год. После ее ввода в работу Калмыкия станет единственным регионом России, чья потребность в электроэнергии может быть полностью покрыта за счет возобновляемых источников. Сейчас объем выработки электроэнергии ВИЭ составляет 98 % от потребностей региона.

Ранее «Россети Юг» обеспечили выдачу в сеть мощности трех СЭС Калмыкии. В том числе для крупнейшей в России Аршанской солнечной электростанции была построена высокоавтоматизированная подстанция 110 кВ «Нарн». За девять месяцев 2024 года в сети калмыцкого филиала «Россети Юг» поступило порядка 662 млн кВт*ч «зеленой» электроэнергии, что составляет свыше 98 % от потребления за данный период.