В Петербурге построят сеть термальных комплексов с открытыми бассейнами

Setl Group создает в Петербурге сеть из трех велнесс-центров, включающих крупные термальные комплексы. Подрядчиком девелопера выступает федеральная компания «Новые Термы», для которой этот проект будет первым в Петербурге. Эксперты называют строительство термальных комплексов одним из перспективных направлений развития рекреационной недвижимости.

К строительству первого термального комплекса с бассейнами, банями, уличными зонами отдыха, фитнесом и кафе Setl Group намерены приступить в 2025 году. Первые термы площадью до 4 тыс. кв. м появятся в Московском районе в жилом комплексе этого девелопера «Парадный ансамбль». В компании пояснили, что центр будет состоять из закрытой площади с несколькими бассейнами, различными типами бань (русская, гималайская, турецкий хамам, марокканский расул и пр.), а также уличной зоны с термальным круглогодичным бассейном. Еще два объекта с похожими параметрами планируют построить в ЖК этого девелопера в Пушкинском районе и в Новосаратовке.

«Велнесс-центры появятся в наших проектах комплексного освоения территорий», — пояснил директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников.

В УК «Новые термы» сообщили РБК Петербург, что это будет первый проект компании в городе. Под этим брендом работает первый комплекс в Твери, за первый год его посетили 170 тыс. человек. Компания также реализует проекты в Москве, в планах — создание сети из 300 объектов по всей стране. УК «Новые термы» пояснили, что Setl Group построит термальный комплекс на основе разработанной ими концепции самостоятельно. В Setl Group отказались комментировать объем инвестиций в проект.

В Nikoliers отмечают, что сейчас термы — одно из основных направлений развития рынка торгово-сервисной и рекреационной недвижимости в РФ. Этот сегмент демонстрирует высокие темпы роста и востребованность у населения. «Такой формат, при условии качественной реализации, способен привлекать посетителей и из других районов. Для самих ЖК — это «фишка», которая может внести дополнительный вклад в положительный имидж проектов, качественно дополнить его инфраструктуру», — считает заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш.

По данным NF Group на сентябрь 2024 года в России было 50 термальных комплексов общей площадью около 300 тыс. кв. м в 23 городах. По прогнозам, к 2029 году рынок термальных комплексов увеличится более чем в три раза — уже анонсировано открытие более 100 новых термальных комплексов, общая площадь которых превысит 400 тыс. кв. м.

Первый крупный современный термальный комплекс в Петербурге Green Flow Lakhta Park площадью 3200 кв. м открылся в 2023 году на территории комплекса апартаментов «Лахта парк». Инвестиции в проект составили 600 млн руб. ГК «Основа» заявляла о планах реализовать два проекта сети «Термолэнд» в городе. Первый — в ТЦ «Лето» на Пулковском шоссе на месте бывшего магазина «Декатлон» (10,5 тыс. кв. м), изначально его планировали открыть в этом году. Сейчас, судя по информации с сайта компании, срок запуска перенесен на 2025 год. Еще один комплекс за 750 млн руб. площадью 14 тыс. кв. м анонсирован в ТЦ BrandHouse на улице Савушкина.