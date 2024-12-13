НПП «Гиперлайн» подводит итоги круглого стола в НИУ МГСУ

«Удивительно, познавательно и безумно интересно»; «Оказывается, все, что нас окружает — все это благодаря вот этой продукции»; «У меня потрясение! Я думала, в Москве одни офисы, а тут такой масштаб производства». Вот так реагировали гости бесплатных экскурсий по Группе компаний «Москабельмет», которые в этом году проходили в рамках проекта &laq...