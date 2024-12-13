Системные операторы России и Беларуси обменялись опытом развития цифровых технологий и импортозамещения

2 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Системный оператор Единой энергетической системы и ГПО «Белэнерго» в Москве обсудили вопросы применения цифровых технологий в управлении энергосистемой, результаты работы АО «СО ЕЭС» по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, опыт создания и совершенствования современной SCADA-системы, вопросы информационной безопасности и подготовки специалистов блока ИТ.

Рабочая встреча была посвящена развитию цифровых технологий оперативно-диспетчерского управления для повышения надежности параллельной работы энергосистем двух стран. В частности, российские коллеги поделились опытом внедрения современной системы мониторинга и управления SCADA/EMS – оперативно-информационного комплекса СК-11, имплементация которого велась в российском Системном операторе в течение нескольких лет. Новый ОИК вобрал в себя самые современные технологии управления режимом энергосистемы, учитывает актуальный этап развития технологий и цифровизации.

«Объем совместной работы Системного оператора и «Белэнерго» большой и интересный. Мы готовы делиться с вами опытом в области импортозамещения, применения в диспетчерском управлении современного программного обеспечения и аппаратной части, опытом внедрения и использования SCADA-системы, а также по другим актуальным направлениям, включая вопросы обеспечения информационной безопасности и подготовки персонала блока ИТ», – подчеркнул директор по цифровой трансформации российского Системного оператора Станислав Терентьев, обращаясь к белорусским коллегам.

Станислав Терентьев рассказал о проводимой в компании работе по импортозамещению в области информационных технологий, в частности, разработке стека (комбинации) технологий и стека программного обеспечения для перевода автоматизированных систем диспетчерского управления на отечественную операционную систему и базу данных.

Директор АО «СО ЕЭС» по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов представил информацию о проектах Системного оператора в рамках импортозамещения и вызовах, которые сопровождают их реализацию. Он также подробно рассказал об основных действующих в стране требованиях по вопросам импортозамещения, подходах и критериях при выборе программных продуктов для использования в Системном операторе, выстраивании отношений с разработчиками, основных этапах внедрения нового программного обеспечения, обеспечении информационной безопасности при внедрении новых разработок в области ИТ.

Белорусские коллеги поделились информацией об актуальных задачах в рамках цифровизации электроэнергетики страны, отметив важность обсуждения опыта Системного оператора по внедрению ОИК СК-11 для реализации аналогичного проекта в ГПО «Белэнерго», а также опыта и наработок в вопросах импортозамещения.

На встрече обсуждалась новая редакция Регламента взаимодействия АО «СО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» при техническом и оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем диспетчерского управления (СДТУ/АСДУ). Документ определяет порядок взаимодействия сторон при оперативном и техническом обслуживании СДТУ/АСДУ, обнаружении и устранении нарушений работоспособности, а также при проведении проверок их работоспособности.

В совещании, которое состоялось в Главном диспетчерском центре Системного оператора, с российской стороны приняли участие директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев, директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов, заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрий Афанасьев, начальник службы информационной модели Николай Беляев, начальник службы развития и сопровождения технологических систем Евгений Малахов, начальник отдела ОИК Евгений Татарников, начальник отдела внедрения и сопровождения технологических систем Алексей Голубятников и начальник отдела внешних информационных систем Денис Каблуков.

От компании ГПО «Белэнерго» в рабочей встрече участвовали начальник управления информационных технологий Максим Ждан и начальник управления автоматизированных информационно-измерительных систем Алексей Куриленко.

В завершение деловой встречи гости посетили диспетчерский пункт Главного диспетчерского центра и Центр подготовки персонала АО «СО ЕЭС».

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