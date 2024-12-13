Верфь «Звезда» построит для «Совкомфлота» 20 крупнотоннажных судов

Судостроительный комплекс "Звезда" построит для группы "Совкомфлот" 20 крупнотоннажных судов ледового класса, из которых 2 судна уже сданы. Такие данные, как передает корреспондент Sudostroenie.info, привел 13 декабря в ходе конференции "Cеверный морской путь. Больше, чем Арктика" в рамках XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова" заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Юрий Цветков.



По его словам, общая стоимость заказов составляет около 400 млрд рублей. При этом общий дедвейт заказанных судов достигает порядка 2 млн тонн.



Напомним, XIV Международный форум "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова" проходит в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" 12-13 декабря 2024 года. Портал Sudostroenie.info выступает информационным партнером мероприятия.

