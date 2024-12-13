«Кавказкабель» приступил к периодическому обновлению основных производственных фондов

4 часа назад
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Источник:
Кавказкабель
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ООО «Кавказкабель» в соответствии со своей стратегией развития приступил к периодическому обновлению основных производственных фондов.

Текущий ремонт, содержание и обновление основных фондов - это важный процесс, который позволяет поддерживать высокий уровень производства и техногенной безопасности, а также способствует развитию экономики предприятия.

В 2024 году в рамках данной программы на заводе были осуществлены масштабные мероприятия по обновлению основных фондов. Одним из примеров проведенной модернизации стало обновление свыше 20 000 квадратных метров крыш производственных площадей. Также были обновлены внешние фасады производственных строений. Модернизация котельной на заводе способствовала снижению рисков возникновения аварийных ситуаций и сокращение затрат на топливо.

Первые обновления за достаточно длительный промежуток времени имели огромное значение и значительно улучшили условия труда, повысили производственную эффективность. Это важный шаг в развитии предприятия и в будущем планируется дальнейшая реализация этой программы.

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