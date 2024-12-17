Инвестор направит 1 млрд рублей на создание производства направляющих под Тверью

15 минут назад
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Источник:
ТАСС
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Компания "ПК пуш пул", которая изготавливает направляющие для различных отраслей промышленности, а также подшипники, в 2029 году запустит новый производственный комплекс на территории промышленного парка "Боровлево-3" в Тверской области. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Инвестпроект компании предусматривает строительство комплекса по выпуску импортозамещающих элементов. Инвестиции составят 1 млрд рублей, дополнительно будет введено 90 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен в 2029 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "ПК пуш пул" производит роликовые, телескопические и цилиндрические направляющие для различных отраслей промышленности, продукция предприятия востребована на железнодорожном транспорте, в авиации, медицине и других сферах. Компания получит региональные преференции благодаря статусу масштабного инвестиционного проекта, решение принято на заседании правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

ООО "ПК пуш пул" запланировано строительство нового производственного комплекса площадью 20 тыс. кв. м на территории инновационно-промышленного парка Тверской области "Боровлево-3" в целях расширения ассортимента продукции: приводы дверных систем, винт-гайки, штоковые актуаторы, узлы для логистических шаттлов, профильные направляющие, кнопки ЖД и колесного транспорта.

Как уточнили в региональном правительстве, данное направление поддержки помимо "Пуш пул" коснется шести предприятий, реализующих в Тверской области проекты.

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